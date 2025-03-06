Müge Anlı canlı yayında Ece Gürel ile ilgili şoke eden bilgiler paylaştı! Herkesin kafasını karıştıran ‘9 metre’ detayı...

Kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel gece saatlerinde sağ olarak bulunmuştu. Gürel’in yoğun bakımda tedavisi sürerken, ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda şok bilgiler paylaşıldı. Ece Gürel'in bulunduğu yere ayak basan Müge Anlı, "Çantasıyla montunun bulunduğu yerin 9 metre ilerisinde bulundu. Onlarca kişinin gezdiği yere, çantasının yerine geri dönmüş” dedi.

ANLI: ÇANTASIYLA MONTUNUN BULUNDUĞU YERİN 9 METRE İLERİSİNDE BULUNDU

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda Ece Gürel'in sağ bulunmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Müge Anlı’nın paylaştığı detaylarda en dikkat çeken ise ‘9 metre’ oldu. Anlı, Ece Gürel'in bulunduğu yere dikkat çekerken, "Çantasıyla montunun bulunduğu yerin 9 metre ilerisinde bulundu. Onlarca kişinin gezdiği yere, çantasının yerine geri dönmüş” dedi.

“POLİS EKİPLERİ ECE'NİN UYANMASINI BEKLİYOR”

Anlı, dünkü yayının ardından ormandan çamurlar içinde bir kadının çıktığına dair telefonlar aldıklarının altını çizerken, “Biz bunları araştırdık. Birkaç saat daha geç bulunsa korkunç bir tabloyla karşılaşabilirdik. Aklımızda deli sorular var. Bu kızın başına ne geldi? Bir şey gelmiş olmalı. Polis ekipleri Ece'nin uyanmasını bekliyor" dedi.

“HAREKETSİZ KALMADIĞI İÇİN GENÇ KADIN HAYATTA KALMIŞTIR”

Müge Anlı’da durumu değerlendiren Şevki Hoca ise " Hareketsiz kalmadığı için genç kadın hayatta kalmıştır" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi. Günlerdir kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu. Gürel'e ilk müdahalede bulunan ekipler, daha sonra sedye ile ambulansa taşıdı. Ormanın içerisinden bir süre yürüdükten sonra ambulansa alınan Gürel, tedavisi için Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürel’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.