Müge Anlı'da gergin anlar! "Oğlunuzun istismarına ortak oldunuz" diyerek ateş püskürdü

Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'de kayboldu. Ailesi Betül’ü aramak için Müge Anlı’ya başvurdu. Betül'ün annesi ve babasının gemide çalıştığı, Betül'ün 45 gündür evde yalnız kaldığını ve Betül'ün kaybolmasından 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinden şüphelendiklerini söylediler. Günler sonra Müge Anlı Betül'ü buldu.

"SEN SUÇ İŞLEDİĞİNİN FARKINDA MISIN?”

Betül'ün anne babasına tavırları tepki çekerken Müge Anlı Betül'e suç işlediğini söyledi. Anlı "Sen suç işlediğinin farkında mısın? Liseli daha sen yetişkinsin. Sen nereden buldun o lise öğrencisi çocuğu?" deyince Anlı, Instagram yanıtını aldı.

ANLI DUYDUKLARININ KARŞISINDA DAYANAMADI

Anlı bunun üzerine dayanamayarak "Benim de Instagram'ım var ama orada hiç öyle tanışacak bir şey yok nasıl tanışılıyor?" diye sordu. Betül ise bir grupta tanıştıklarını söyledi.

DOLAR VE ALTINLARI ALDI MI?

Müge Anlı'nın yayınına erkek lise öğrencisinin annesi geldi. Anlı "Daha oğlunuz 18 yaşında değil. Siz bu insanların evine neden girdiniz? Sizin evinize bir başkası girse ne hissedersiniz?" ifadelerini kullandı.

Zeynep Hanım ise "Kızımızın oğlumuzun baskısı üzerine, sürekli gözetim altında evden çıkamıyorum deyince ben de kendisine gittim. Geç saatte gittim sabah çıktım evden. Haklısınız düşünemedim kötü amaçla da gitmedim" şeklinde cevap verdi.

Anne Fatma Hanım ise dolarlarının, altınlarının alındığını söyleyerek "Yalan söyleme hırsızsınız siz" diyerek sinirlendi. Betül ise yine annesine kızarak Zeynep'in yanında yer aldı.

MÜGE ANLI ÇOK SİNİRLENDİ

Zeynep Hanım 43 gün boyunca Betül'ü evinde misafir ettiğini söyleyince "Siz 18 yaşından küçük oğlunuzun istismarına ortak olduğunuzun farkında mısınız?" diyerek öfkelendi. Zeynep ise "Ayrı odalarda kalıyorlar" dedi.

Müge Anlı ise "Sizin çocuğunuz 18 yaşından küçük. Ne zamanlarda ayrılar? Sizin çocuğunuz istismara uğruyor siz de buna aracılık ediyorsunuz. Bunu nasıl düşünmüyorsunuz? Bunun kızı erkeği yok çocuk çocuktur. Bu kızı siz nasıl evinize kabul ediyorsunuz?" diyerek sinirlendi.

Zeynep Hanım suçlamaları kabul etmedi.