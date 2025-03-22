Muğla boksa doydu

Muğla'da boks tutkunlarını bir araya getiren "Yıldızlar, Gençler, Erkekler ve U22 Kadınlar Boks İl Birinciliği" müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda başladı.

Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda, sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakalara katılan genç yetenekler, ringde hünerlerini sergileyerek şampiyonluk için ter döküyor. Fair-play ruhunun ön planda olduğu turnuva, Muğla'da boksun gelişimi açısından önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada " Sporcularımıza başarılar diler, tüm boks severleri heyecan dolu müsabakaları izlemeye davet ederiz "ifadesi kullanıldı.