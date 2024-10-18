Muğla'da 4 orman yangını birden çıktı! Dalaman hala yanıyor

Kaynak: AA / DHA / İHA
Muğla'da 4 orman yangını birden çıktı! Dalaman hala yanıyor

Muğla dün orman yangınlarına teslim oldu. En büyüğü Dalaman'da olmak üzere kentte 4 orman yangını çıktı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını, en büyük yangının ise Dalaman'da olduğunu söyledi.

Valisi Akbıyık, kentteki orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi. Vali Akbıyık "Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik" diye konuştu.

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DALAMAN BELEDİYE BAŞKANINDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün saat 19.30 sularında çıkan orman yangınında 1 ev ve 1 ahırın zarar gördü. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ise vatandaşlara çağrı yaparak su tankeri ve traktör getirmelerini istedi.

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Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşbaşı Mahallesi’nde çıkan yangın nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve tedbirli hareket etmelerini, özellikle çevre mahallelerde traktörü, su tankeri bulunan vatandaşlarımızın müdahale için gelmesini rica ediyoruz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" dedi.

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HAVA MÜDAHALESİ İÇN SABAH BEKLENDİ

Dalaman'da başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Orman yangınında 5 uçak, 4 helikopterle müdahale için sabah saatleri beklendi.

Aktarılan bilgilere göre Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gelen ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 personel ile alevler kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangın şiddetli rüzgar nedeni ile geniş bir alana yayıldı.

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