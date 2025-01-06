Muğla'da bir deprem daha! (6 Ocak 2025)

AFAD saat 04.30'da Muğla'nın Menteşe ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Menteşe merkezli 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü. Deprem diğer ilçelerden de hissedildi.
Dün Muğla'nın Marmaris ilçesinde de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-01-06
Saat:04:30:33 TSİ
Enlem:36.04694 N
Boylam:28.12222 E
Derinlik:13.62 km
Detay:https://t.co/g9txMotsim@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi