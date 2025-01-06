Muğla'da bir deprem daha! (6 Ocak 2025)

AFAD saat 04.30'da Muğla'nın Menteşe ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Menteşe merkezli 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü. Deprem diğer ilçelerden de hissedildi.

Dün Muğla'nın Marmaris ilçesinde de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.