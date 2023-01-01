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Muğla’da ev yangını

Muğla’da tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 17:01
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Muğla’da tek katlı müstakil ev alev alev yandı

Muğla’da ev yangını
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Muğla’nın Milas ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangına Milas ve Bodrum itfaiye ekipleri müdahale etti.

Milas Meşelik Mahallesi Kuyucak mevkiinde evde müstakil evdeki yanı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas ve Bodrum itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürüldü. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı açıklandı.

 

(Kaynak: İHA)

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