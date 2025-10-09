TBMM Genel Kurulunda sırasıyla Yeni Yol Partisi’nin “KYK yurtları”, İYİ Parti’nin “tekstil ve hazır giyim sektörü”, DEM Parti’nin “yargılama süreçleri”, CHP’nin “ekonomi” ve AK Parti’nin “Meclis’in çalışma takvimi” konulu grup önerileri ele alındı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını söyledi.

Devletin barınma hakkını, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerine de sağlaması gerektiğini ifade eden Kısacık, "KYK hakkı kazanamayan gençlere de kira desteği vererek, üniversiteyi kazanan her bir gencin üniversite okumasının önündeki engelleri kaldırmak zorundayız." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, tekstil sektörünün bugün ekonomik iflasın eşiğinde olduğunu belirterek, "Yalnızca bu yılın ilk 6 ayında, 300 firma konkordato ilan etti. 300 firma demek, yüz binlerce aile, on binlerce esnaf, milyonlarca umut demek. Bu üretim çöküşü, bu bir zincirleme felaket tablosudur." ifadelerini kullandı.

Tekstilde makinelerin durduğunu, fabrikaların kepenk indirdiğini savunan Türkoğlu, Türkiye'den 200'e yakın firmanın Mısır'a taşındığını kaydetti. Bu konuda Meclis araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Türkoğlu, bu komisyonun firma bazlı taşınmaları tespit etmesi gerektiğini dile getirdi. Türkoğlu, "Komisyon istihdam kaybı raporu hazırlamalı, OSB, altyapı eksiklikleri ve enerji maliyetlerini masaya yatırmalı." diye konuştu.

"BU SALDIRI HEPİMİZE YAPILMIŞTI"

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri andı ve davadaki süreci eleştirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ise, saldırının topluma yönelmiş bir terör eylemi olduğunu söyleyerek, “Bu saldırı hepimize yapılmıştı, birlik ve beraberliğe kast edilmişti.” ifadelerini kullandı.

Alparslan, iktidarın “yeni nesil, hibrit ve kokteyl suç örgütleriyle” mücadele ettiğini belirtti.

DEM Parti’nin grup önerisi görüşülürken parti sıraları arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

“HER KADINIMIZ OLDU BİR MALİYE BAKANI”

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, yoksulluğun derinleştiğini ve özellikle kadınların ağır yük altında kaldığını söyledi.

“Kadınlarımız, çocuklarının eğitim masrafını karşılamak için savaşıyor. Her kadınımız oldu bir maliye bakanı.” diyen Özdemir, asgari ücretin yetersizliğine ve mutfaklardaki ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Tüm görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda dört partinin grup önerileri reddedildi.

Genel Kurul, ardından AK Parti Grubu’nun çalışma takvimi önerisini kabul etti. Buna göre Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.