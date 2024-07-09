Muhalefetten 1 vekil daha AKP’ye geçiyor! CHP’lileri çok kızdıracak gelişme

AKP’de uzun yıllar siyaset yapan ve Erdoğan’ın İstanbul İl Başkanlığı görevini emanet ettiği Selim Temurci, daha sonra ayrılarak Ahmet Davutoğlu ile birlikte Gelecek Partisi’ni kurmuştu.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen ve CHP listelerinden seçimlere giren Gelecek Partisi İstanbul Millet Selim Temurci, Gazeteci Altan Sancar’ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

SELİM TEMURCİ ‘YALANLAMADI’

Görüşmede, “AKP’deki kan değişimi ihtiyacı” konusuyla birlikte “Öze dönüş mümkün olabilir mi ve bunun için hangi adımlar atılabilir?” konularının konuşulduğu öğrenildi.

AKP kaynakları görüşmenin partiye davet olarak yorumlandığını söyledi.

Gelecek Partili Selim Temurci, görüşmeyi doğrularken, görüşmenin içeriğine dair detay paylaşmadı.