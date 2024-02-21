Müjdat Gezen'den dikkat çeken Yılmaz Erdoğan açıklaması. Seni mahvedecektik

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmeyen bir dizi haline geldi.

Usta oyuncu ve hoca olan Müjdat Gezen, İnci Taneleri dizisi ve Yılmaz Erdoğan hakkında açıklamalar yaptı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda Gezen, İnci Taneleri dizisi hakkında "İnci Tanelerini izleyen var mı? Ben izliyorum. Hem de gayet severek..." dedi.

"İYİ Kİ KONSERVATUVARA ALMAMIŞIZ YOKSA MAHVEDECEKTİK"

Yılmaz Erdoğan hakkında da açıklamalar yapan Gezen, şu ifadeleri kullandı:

"Senaryo nedir, nasıl yazılır? Aktörlük nedir? Yapımcılık nedir. Şu Yılmaz Erdoğan'a mutlaka bakın neler yaptığına bayıldım, ellerine kollarına sağlık. Geçenlerde Yılmaz Erdoğan, 'Hocam vaktiyle konservatuvar imtihanlarına girdim, beni almadın' demişti. İyi ki almamışız. Seni mahvedecektik, bozacaktık. Yılmaz üst düzey zekaya ve kaleme sahip. Onları eğip bükmeye gelmez. Yılmaz kendi ekolünü yarattı."

ÇALINTI İDDİALARI

YouTube'da film ve dizi eleştirileri yapan Murat Soner, başrollerinin Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen’in paylaştığı “Gönül Yarası” ile “İnci Taneleri” arasında benzerlikler olduğunu iddia etti.

Soner, iki yapım arasındaki benzerlikleri şöyle açıkladı:

Fatih ilçesinin Küçükpazar semtinde yer alan Fındık Palas isimli otel Gönül Yarası filminde de aynı adla yer almıştı. 1959 yılından bu yana faaliyetine devam eden otel, İnci Taneleri dizinde ise Mısır Palas olarak gösterildi.

İnci taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakteri de Gönül Yarası Filminde Meltem Cumbul’un hayat verdiği Dünya karakteri de pavyonda çalışıyor.

Dilber de eski kocasından kaçıyor, Dünya da... İkisinin de çocuğu var.

Dizide Yılmaz Erdoğan rol aldığı Azem ile filmde Şener Şen’in canlandırdığı Nazım karakterlerinin ikisi de öğretmen. Üstelik ikisinin de iki çocuğu var.

İki karakter arasındaki farklılık Azem’in hapisten çıkması, Nazım’ın ise Doğu Anadolu'dan dönmesi.

İki yapımında hikayelerinde eczacı karakterleri yer alıyor.

Öte yandan tecrübeli oyuncu Güven Kıraç iki yapımda da rol alıyor.

Kıraç, Dilber dizisinde Nazım; Gönül Yarası'nda ise Mehmet rolünde bulunuyor.