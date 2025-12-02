'Kış bir türlü gelmedi' diyenlere müjde... İstanbul’u etkisi altına alan kuraklık endişesi büyürken, barajlardaki doluluk oranının yüzde 20’nin altına düşmesi uzmanları alarma geçirmiş, barajların toparlanması için yoğun kar yağışına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul'a kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngördü.

MART KAZMA KÜREK YAKTIRMAYACAK

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıklar da görüşüldü.