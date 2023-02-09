Gazeteci Murat Ağırel paylaştı: Ekipler zamanla yarışırken Erdoğan'dan 'konvoylu' ziyaret

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay Antakya’ya gelmesinden sonra oluşan trafik yoğunluğunu paylaştı.

Zamanla yarışan ekiplerin enkaz bölgelerine gitmeye çalıştığı ve trafiğin durma noktasına geldiği videoyu paylaşan Ağırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Antakya’daki deprem bölgesine geldi.

Alınan önlemlerden olsa gerek trafik durdu. Antakya’ya 8 km var arka kısımda da bir o kadar kuyruk var.

Konteyner evler, iş makineleri, gıda malzemeleri gibi önemsiz şeyler deprem bölgesine gitmeye çalışıyor."

ZAMANLA YARIŞA 'KONVOY' ENGELİ

İzmir’den Osmaniye’ye giden arama kurtarma ekibini taşıdığı iddia edilen bir yurttaş, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na ait konvoy nedeniyle trafiğin kilit olduğu görüntüleri paylaştı.