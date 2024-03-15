Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, TGRT Haber'de Gündem Özel'e katılarak soruları yanıtladı ve ulaşım projelerini açıkladı.

İstanbul'da ulaşım sorununu ortadan kaldıracaklarını ifade eden Kurum, "Ulaşımda hedefimiz ikinci 5 yılda da 1004 km'ye metro hattını çıkararak ulaşım çilesini tamamen ortadan kaldırmak" dedi.

"İstanbul'da 16 milyon vatandaşımız var. Araçlar sürekli artacak, nüfus her zaman artacak" diyen Kurum şu ifadelere yer verdi:

Şu dönemde hatta nüfus düştü bile. Devlette devamlılık esastır. 2014'te 49 dakika olan ortalama yolculuk süresi 45 dakikadan 64 dakikaya çıkmış. Ortalama hız 60 kilometreden 42 kilometreye inmiş. Yatırım yapılmazsa böyle olur.

Biz şimdiki metro hattını artıracağız. İstanbul'da mevcut ulaşımın yüzde 26'sı raylı sistem. Biz bunu 2029'a kadar yüzde 37'ye çıkarmayı planlıyoruz. 2034'te ise yüzde 48'e çıkarmak istiyoruz. Deniz yolunu da yüzde 2'den yüzde 4'e çıkarmak istiyoruz. Şimdi metroya gidince 'ne zaman metro gelecek, metro bozulur mu?' diye düşünüyoruz. 348 km metro hattını 650 km'ye kadar çıkarmak istiyoruz. İstanbul’da denizi kullanmak istiyoruz. Zarar edecek olsak da deniz ulaşımını artıracağız. TÜYAP'tan başlayıp Söğütlüçeşme'ye giden bir hat açacağız. Maalesef becerikli ekiplerle çalışılmıyor. Araçların bakımı yapılmıyor. Vatandaşımız metroya ve metrobüse binerken tedirgin oluyor, aslında gurur duymalı. İBB'nin yönetim kadrosunu 'rant' alanı olarak görüyorlar. Benim Ankara'da dayım yok, ben liyakatle işimi yapacağım. Bizdeki anlayış tamamen bu."

"HEDEFİMİZ İKİNCİ 5 YILDA DA 1004 KM'YE METRO HATTINI ÇIKARMAK"

"Vezneciler'den başlayacak olan ve Mescidiselam'a giden ve şehrin Kuzey'indeki trafiği rahatlatacak bir hat açacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kurtköy bağlantısını açacağız. Bu hatlar İstanbul'un yükünü alacak. Ulaşımda hedefimiz ikinci 5 yılda da 1004 km'ye metro hattını çıkararak ulaşım çilesini tamamen ortadan kaldırmak. İstanbullular en yakın metro istasyonuna 5 dakikada gidecek şekilde yapıyoruz."

"AVRUPA'YA 88, ANADOLU'YA 34 KM TÜNEL AÇACAĞIZ"

"İmamoğlu'nun korkulu rüyası oldum. Nerede benim adımı duysa 'Murat Kurum' diyor. Benim ismimi daha çok duyacak. Telaşlı bir şekilde durumunu yansıtıyor. Bu bakış açısı İstanbul'u bir yere götüremez. İstanbul’da deniz ulaşımını 2 katına çıkartmak istiyoruz. Yeni arabalı seferlerimiz olacak. İstanbul’da denizi kullanmak istiyoruz. Zarar edecek olsak da deniz ulaşımını artıracağız. Bütün hatlarımız vızır vızır işleyecek. Aktarmalı seferlerimiz ücretsiz olacak. İki yakaya iki büyük tünel açacağız. Avrupa'ya 88 Anadolu'ya da 34 km tünel açacağız. Bunlar bırakın yapmayı beton döktüler. Alternatif güzergah olmazsa trafik sorunu düzelmez. Yapacağımız tünellerle alternatif güzergahlar olacak. Çayırbaşı'ndan tünele giren bir vatandaş Bayrampaşa'ya kadar kesintisiz ulaşım yapacak. Sizin binanızın (TGRT stüdyoları) önü bile hala trafik dolu. Artık 21. yüzyılda bunları bitirmemiz lazım. Yap-işlet-devret kullanacağız, yurt dışı kaynak kullanacağız ve bir şekilde yapacağız. Motor ve bisiklet yolları yapacağız. Herkesin ihtiyacını karşılayacak bir çalışma yürüteceğiz."