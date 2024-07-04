'Murat Kurum'u getirin' dedi. Milletvekilleri ayaklandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
'Murat Kurum'u getirin' dedi. Milletvekilleri ayaklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İliç'teki 9 işçinin ölümüne neden olan maden faciasında asli kusurunun bulunduğunu söyledi.

İliç komisyonu karıştı: Deniz Yavuzyılmaz 'Kurum gelmeli' dedi, vekiller ayaklandı

Deniz Yavuzyılmaz, Bakan Murat Kurum'un TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda dinlenmesini istedi. Yavuzyılmaz'ın bu talebine ise komisyonda AKP'li ve MHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM İliç Kazasını Araştırma Komisyonu 12. toplantısında Hacettepe ve Dokuz Eylül üniversitesinden akademisyenler sunum yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2021'de şirketin kapasite artışına "ÇED olumlu" kararı verdiği hatırlattı. Yavuzyılmaz , faciadan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin "asli kusurlu" bulunması sebebi ile komisyonda dinlenmesi gerektiğini savundu.

Komisyona Murat Kurum'un dinlenmesine ilişkin talebine ilişkin dilekçe sunan Yavuzyılmaz, ayrıca maden faciasında hayatını yitiren 9 işçinin de ailelerinin dinlenilmesini de talep etti. Komisyon'da AKP ve MHP'li komisyon üyeleri Yavuzyılmaz'ın talebine "Siyasi şov yapma" sözleri ile tepki verdi.

Yavuzyılmaz, "Şov yapmak Murat Kurum'u tekrar çevre Bakanı olarak atamaktır." diyerek yanıt verdi. AKP'li ve MHP'li vekiller ise "Sana mı soracağız?" diye karşılık verdi.

Yavuzyılmaz, vekillere "Murat Kurum'un çağırılması gerekiyor. Siz de sorsanız ya bendeki aynı kaygı niye siz de yok. Dönemin Çevre Bakanının buraya gelip gelmemesi ile ilgili bir kaygınız var mı?" diye konuştu.

İlgili Haberler
Cenk Tosun'dan Büyükekşi'ye şok hareket! Tepkisini böyle gösterdi
Yargı paketinde AYM kararı hiçe sayıldı. Kadın bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı
Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı
Deniz Yücel: 'Yaşanan sığınmacı sorununun sorumlusu Erdoğan'dır'
İlk 6 ayın en çok kazandıranı belli oldu. Uzman isim 'daha da artacak' dedi
Kredi kartı kullananlar dikkat. Merkez Bankası ilk sinyali verdi
Ayşe ateş isyan etti. “Neredeyse Ayşe Ateş öldürdü diyecekler” "Savcılar torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor"
15 bin liralık ev kirası kaç lira oldu. Emeklinin asgari ücretlinin vay haline
Atilla Yeşilada: Çok para kazandıracak
Son Haberler
Cenk Tosun'dan Büyükekşi'ye şok hareket! Tepkisini böyle gösterdi Spor
Cenk Tosun'dan Büyükekşi'ye şok hareket! Tepkisini böyle gösterdi
Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı Yerel Haberler
Damat, kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakladı
BES'te yeni dönem. 2 uygulama devreye girdi Ekonomi
BES'te yeni dönem. 2 uygulama devreye girdi
Yargı paketinde AYM kararı hiçe sayıldı. Kadın bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak Gündem
Yargı paketinde AYM kararı hiçe sayıldı. Kadın bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek Otomotiv
670 bin liraya süper lüks SUV. Araç almak isteyenler bayram edecek
Şırnak Bölge Hastanesinde yangın Yerel Haberler
Şırnak Bölge Hastanesinde yangın
Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı Ekonomi
Hazine'den altın tahvili ve kira sertifikası ihracı