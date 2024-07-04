'Murat Kurum'u getirin' dedi. Milletvekilleri ayaklandı

İliç komisyonu karıştı: Deniz Yavuzyılmaz 'Kurum gelmeli' dedi, vekiller ayaklandı

Deniz Yavuzyılmaz, Bakan Murat Kurum'un TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nda dinlenmesini istedi. Yavuzyılmaz'ın bu talebine ise komisyonda AKP'li ve MHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM İliç Kazasını Araştırma Komisyonu 12. toplantısında Hacettepe ve Dokuz Eylül üniversitesinden akademisyenler sunum yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2021'de şirketin kapasite artışına "ÇED olumlu" kararı verdiği hatırlattı. Yavuzyılmaz , faciadan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin "asli kusurlu" bulunması sebebi ile komisyonda dinlenmesi gerektiğini savundu.

Komisyona Murat Kurum'un dinlenmesine ilişkin talebine ilişkin dilekçe sunan Yavuzyılmaz, ayrıca maden faciasında hayatını yitiren 9 işçinin de ailelerinin dinlenilmesini de talep etti. Komisyon'da AKP ve MHP'li komisyon üyeleri Yavuzyılmaz'ın talebine "Siyasi şov yapma" sözleri ile tepki verdi.

Yavuzyılmaz, "Şov yapmak Murat Kurum'u tekrar çevre Bakanı olarak atamaktır." diyerek yanıt verdi. AKP'li ve MHP'li vekiller ise "Sana mı soracağız?" diye karşılık verdi.

Yavuzyılmaz, vekillere "Murat Kurum'un çağırılması gerekiyor. Siz de sorsanız ya bendeki aynı kaygı niye siz de yok. Dönemin Çevre Bakanının buraya gelip gelmemesi ile ilgili bir kaygınız var mı?" diye konuştu.