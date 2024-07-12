Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli ziyaretler yapmak için gittiği Isparta’da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Isparta’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketinde olduklarını ve anıt mezarını ziyaret edeceklerini belirtti.

Yerel seçimler sonrası partide yaşanan istifalara ilişkin konuşan Dervişoğlu "Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor” dedi.

İYİ Parti olarak bu siyasi şahsiyetlerin ayak izlerine basarak yolculuklarını sürdüreceklerini aktaran Dervişoğlu, şunları söyledi: "Demokrasinin erdeminin, kazanımlarının peşinde koşmayı da sürdüreceğiz. Bizi doğruların dışında konuşurken görmeyeceksiniz. Türkiye'nin çok önemli problemleri var, bu problemlerin müsebbiplerini vatandaşa şikayet etmek için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız" diye konuştu.

"ÇANTALARINI ALIP GİDEBİLİRLER"

Anketlere göre İYİ Parti'nin oyunun düştüğü iddialarını ve partideki istifaları nasıl değerlendirdiğini sorusu üzerine Dervişoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.,

Dervişoğlu "Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında, İYİ Parti'nin oyları bizim görevi teslim aldığımız güne bakarsanız 3 misli artmış durumda. İYİ Parti içinde bir takım istifalar var, doğru. Bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifa tek taraflı bir karardır. Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil, gönülleri lazım. Gönlü bizde olanlarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ZİYARETLERDE İLK DURAK ISPARTA

Dervişoğlu, ziyaretler sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün Isparta ve Afyonkarahisar ziyaretlerimizin ilk durağı Isparta İl Başkanlığımızdı. İl Başkanımız Sayın İbrahim Tekeli ile İYİ Parti'mizi Isparta'da en iyi şekilde temsil edecek çalışmalarına dair istişarelerde bulunduk. İl Başkanımıza ve kıymetli teşkilatımıza nazik misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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