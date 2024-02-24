Müshil etkisi şaşırtıyor. Karaciğer hastalıklarında kullanılır. İşte o ot

İnsanlar doğal besinlere yönelirken şifalı bitkilere ilgisi devam ediyor. Bu süreçte şifalı bitkileri kullanırken özellikle uzman doktora danışmaları önerildi.

Diğer yandan şimşir otunun müshil etkili olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Şimşir otuyla ilgili detaylar...

Şimşir otu nedir?

Şimşir otu, her mevsim yeşil kalan, odunsu bir bitkidir. Bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilebilir.

Şimşir otunun yaprakları ve dalları, alkoloid, uçucu yağ, reçine ve tanen gibi bileşikler içerir.

Faydaları...

Şimşir otunun faydaları arasında kanı arındırma, terleme, ateş düşürme, hafif müshil etkisi ve karaciğer hastalıklarına karşı koruma sayılabilir.

Müshil nedir?

Müshil ise, kabızlık ve bağırsak tembelliği sorunlarını çözmek için kullanılan bir ilaçtır.

Farklı türleri vardır. Uyarıcı müshiller, bağırsak kaslarını harekete geçirerek dışkıyı kolaylaştırır.