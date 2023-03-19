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Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi

Muş'ta "baharın müjdecisi" olarak adlandırılan kardelenler çiçek açmaya başladı

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 19:07
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Muş'ta baharın müjdecisi olarak adlandırılan kardelenler çiçek açmaya başladı

Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi
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Kışın sert geçtiği kentte, havaların ısınmasıyla kardelenler yüzünü gösterdi.

Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler, vatandaşların yanı sıra fotoğraf tutkunlarından da ilgi gördü.

Fotoğraf sanatçısı Kenan Demir, karların erimesiyle "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelen çiçeklerinin açtığını söyledi.

Karlı dağlara karşı baharın yaşandığı ovada kardelenleri fotoğrafladığını belirten Demir, çok güzel görüntülerin ortaya çıktığını aktardı.

Fotoğraf tutkunu Rüveyda Baydar ise karlar eridikten sonra çiçek açan kardelenleri görüntülemek için Muş Ovası'na geldiklerini ve eşsiz manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.

(Kaynak: AA)

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