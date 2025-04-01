Muş'ta küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı

Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Muş’ta, karların erimesiyle birlikte meralar yeşillenmeye başladı ve bu alanlar hayvan sürüleriyle dolup taştı.

Besiciler, kış boyunca ağıllarda baktıkları hayvanlarını, havaların ısınmasıyla birlikte meralara saldı.

İl merkezine 23 kilometre mesafede bulunan Bozbulut köyünde besicilik yapan Muhammet Köç, hayvanlarını uzun süredir ağılda beslediklerini ifade etti.

Köç, “Karların erimesiyle meralar yeşerdi ve biz de hayvanlarımızı bugün ilk kez meralarda otlatmaya başladık. Artık ağılda yem vermiyoruz. Kış boyunca yaklaşık 30 ton yem kullandık. İlkbaharın gelmesi biz besiciler için büyük bir sevinç. Bundan sonra yem masrafından tasarruf edeceğiz” dedi.

Bir diğer besici Mehmet Can Köç ise havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını meralarda otlatmaya başladıklarını belirterek, “Hayvanlarımızı gün boyu burada otlatıyoruz. Çoğu hayvanımız doğum yaptı” diye konuştu.