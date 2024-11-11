Mustafa Kemal Atatürk Didim’de etkinliklerle anıldı

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Her zaman onun ışığında yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen anma etkinliğine Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, meclis üyeleri, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, ilk olarak DİGEM Sanat Akademisi kursiyerleri tarafından Atatürk’ü anma resim sergisi gerçekleştirildi. Serginin ardından Didim Belediyesi Çocuk Tiyatrosu öğrencileri tarafından Saygı isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasındaki gelişmelerin anlatıldığı tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini topladı.

Anma etkinleri kapsamında Didim Belediyesi Ritim Grubu tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar söylendi, zeybek gösterisi yapıldı. Anma etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Her zaman onun ışığında yürümeye devam edeceğiz" dedi.