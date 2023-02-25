25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Depremzedeler için konser veren Mustafa Keser havuza düştü 

Depremzedeler için konser veren Mustafa Keser havuza düştü 

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan türkücü Mustafa Keser, dengesini kaybedip sırt üstü havuza düştü. Keser, üzerine değiştirdikten sonra sahneye çıktı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 15:48
Takip Et

Mustafa Keser konser öncesi havuza düştü 

Depremzedeler için konser veren Mustafa Keser havuza düştü 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre Türkiye’yi sarsan depremlerinin ardından Aydın’ın Kuşadası’na getirilen deprem mağdurları için Kadınlar Denizi'ndeki otelde, dün, Kuşadası Gönüllüsü Genç Esnaf ve İş İnsanları Derneği (KUGEİD) tarafından türkücü Mustafa Keser'in de katılımıyla moral gecesi düzenlendi.

Gecede bir süre afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürüyen Keser, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip, sırt üstü otelin havuza düştü. Bu sırada bir genç, Mustafa Keser’i kurtarmak amacıyla suya atladı. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra tekrar sahneye geldi.

"VARINI VERENE UTANMAZ DERLER"

Deprem mağdurlarına moral veren türkücü Mustafa Keser, "Allah yardımcınız olsun. Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemizin olduğu gibi ben de sizin yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz" dedi.

Keser ayrıca, “Allah kimseye yaşatmasın. Acınızı biliyoruz biz de zamanında Elazığ’da depremler yaşadık. Bu depremlerden ders almak ve işimizi daha düzgün yapmak gerekir. Bundan da ders almazsak yuh olsun bize" diyerek, depremzedelerle gece boyunca sohbet etti. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
1
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
3
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
4
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
5
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
6
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
7
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Arjantin arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
﻿Arjantin arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
﻿Arjantin arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
﻿13 bölgede acil durum ilan ettirdi. Gün geçtikçe kayıplar artıyor hastalık yayılıyor
﻿13 bölgede acil durum ilan ettirdi. Gün geçtikçe kayıplar artıyor hastalık yayılıyor
﻿13 bölgede acil durum ilan ettirdi. Gün geçtikçe kayıplar artıyor hastalık yayılıyor
﻿KKTC'den Türkiye'ye destek ziyareti
﻿KKTC'den Türkiye'ye destek ziyareti
﻿KKTC'den Türkiye'ye destek ziyareti
﻿İki bölge için fırtına uyarısı
﻿İki bölge için fırtına uyarısı
﻿İki bölge için fırtına uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.