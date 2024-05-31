Mustafa Sarıgül bastırdı

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Mustafa Sarıgül bastırdı

Mustafa Sarıgül Ergin Ataman'a üstün hizmet madalyası verilmesini istedi

Sezon başında geldiği Panathinaikos’ta önce yarı finalde Fenerbahçe’yi ardından Real Madrid’i finalde mağlup etmeyi başaran Ergin Ataman EuroLeague’de şampiyonluğa ulaştı.

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Ergin Ataman bu başarısı ile 3’ü EuroLeague olmak üzere Avrupa’daki 6. Kupasını kaldırırken Yunan ekibine de 13 yıl sonra EuroLeague şampiyonluğunu getirdi.

Ergin Ataman’ın bu başarısı Türk basketbolseverleri oldukça memnun ederken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den ilginç bir öneri geldi.

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"MADALYAYI HAK ETMİŞTİR"

Ataman’a madalya verilmesini isteyen Sarıgül açıklamasında, “5 farklı takımla altıncı Avrupa şampiyonluğunu elde eden değerli Ataman Hocam, Devlet Üstün Hizmet Madalyasını hak etti. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sesleniyorum; Ergin Ataman Hocam, Devlet Üstün Hizmet Madalyasını fazlasıyla hak etmiştir” dedi.

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