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  • Eda Ece'nin milyonluk düğün hediyesi ortaya çıktı! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı

Eda Ece'nin milyonluk düğün hediyesi ortaya çıktı! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece 5 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da dünya evine girecek. Buğrahan Tuncer'in Eda Ece'ye aldığı düğün hediyesi de ortaya çıktı. Hediyenin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:59
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Müstakbel damat kesenin ağzını açtı! Eda Ece'nin milyonluk düğün hediyesi ortaya çıktı

Eda Ece'nin milyonluk düğün hediyesi ortaya çıktı! Müstakbel damat kesenin ağzını açtı
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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlilik hazırlığı yapıyor. 

Beş yıldır birliktelik yaşayan çift 20 Haziran'da, Boğaz'da lüks bir otelde nikah masasına oturacak. Düğün için hazırlıklar devam ederken  Buğrahan Tuncer'in Eda Ece'ye düğün hediyesi de ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış. Dekorasyon işleri başlatılan villa, düğüne hazır olacakmış.
 

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