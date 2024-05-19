Namağlup şampiyon Xabi Alonso'dan flaş itiraf

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Namağlup şampiyon Xabi Alonso'dan flaş itiraf
Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamlayarak tarih yazan Bayer Leverkusen'de teknik direktör Xabi Alonso, çarpıcı konuştu.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Bundesliga'nın son haftasında Augsburg ile oynadıkları maç sonrası açıklamalar yaptı.

Ligdeki namağlup şampiyonluk için konuşan Alonso, "Bu kulüp için, buradaki herkes için önemli bir gündü. Başardıklarımızdan ve oynadığımız oyundan gurur duyabiliriz. 90 puan, yenilmezlik... Bunları anlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak." dedi.

Sözlerini sürdüren teknik adam, "Bundesliga'da ilk defa böyle bir şey oldu. Bu takım Bundesliga tarihine altın harflerle geçecek." şeklinde konuştu.

90 PUANLA NAMAĞLUP BİTİRDİ
İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen, ligde oynadığı 34 maçta 28 galibiyet ve 6 beraberlikle ligi 90 puanla namağlup bir şekilde bitirdi.

Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.

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