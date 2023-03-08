Nar kabuğu yararlı mı?

Bir çoğunuzun umursamadığı hatta çöpe attığı nar kabuğunun faydaları az satırlarda okuyacağınız bilgilerle şaşırmanıza yol açacak. İşte nar kabuğunun yararları:



Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir. Ellagik asit kansere neden olan moleküllere bağlanarak onları çok önemli bir oranda etkisizleştirmektedir. Özellikle ülkemizde birçok insan nar kabuğunun faydalarından habersiz olduğu için kabuğunu çöpe atıyor, oysa kabuktaki besin değeri mucizevi düzeyde yüksek bulunmuştur.

Araştırmalarla faydaları desteklenmiş ve her geçen gün yeni bir faydası bulunan ‘süper besinler’ olarak adlandırdığımız grubun bir bakıma en yeni üyesi nar kabuğu! Faydaları saymakla bitmeyen antioksidan zengini narın kabuğu da sağlığınız üzerinde oldukça etkili.Nar kabuğunun faydaları arasında; kötü kolesterolü düşürmek, immun sistemi güçlendirmek ve birçok kanser türüne karşı koruyucu olması on plana çıkıyor.

Nar kabuğu faydaları birçok hastalık riskini azaltacak ve kötü kolesterol seviyesini düşürecek düzeyde güçlü antioksidanlar olan flavonoidler, proantisiyanidler ve fenolik bileşikler içeriyor. Bu içeriğiyle özellikle kalp hastalıklarını önlemede büyük katkı sağlıyor. Amerika da kalp hastalıklarının ölümle sonuçlanma oranı arttıkça, bu kötü gidişata dur demek amacıyla yapılan çalışmalarda kullanılan nar kabuğunun kalp hastalıklarının neden olduğu ölüm oranını azalttığı saptanmıştır. Sağlıklı bir diyet ve yeterli egzersiz ile günlük beslenmenize bu mucizevi meyve ve kabuğunu da ekleyip düzenli olarak tüketen herkes yasam kalitesindeki farkı hissedecektir. Geçmiş zamanlara bakıldığında özellikle Hindistan’da yaşayan insanların hastalıklardan korunmak için nar kabuklarını minik parçalar halinde doğrayıp güneşte kurutarak tükettikleri saptanmıştır.

Geçmişte yapılan çalışmalar nar kabuğunun kaynatılarak içilmesinin sakinleştirici etkisi üzerinde dururken bu formun ayrıca dizanteri, ishal, bağırsak solucanları ve daha birçok hastalıkta yararlı olduğu kabul edilmiştir. Bulabilirseniz %100 doğal nar çekirdeği yağı kullanmanızı öneririm. Ancak nar çekirdeği yağı bulamazsanız en azından nar çekirdeği özü içeren bakım kremlerinden kullanabilirsiniz.