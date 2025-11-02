Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026'ya ait bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmelerindeki veriler faiz ödemelerinin boyutunu gözler önüde serdi.

Evrensel gazetesindeki verilere göre 2026’da sosyal yardımlara ayrılan 917 milyar liranın üç katı faize gidecek. Devasa faiz ödemeleri vatandaşın sırtına yüklenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının toplam bütçe teklifi, 2025 yılına göre yaklaşık yüzde 34 artarak 6 triyon 600 milyar TL’den 8 trilyon 840 milyar TL’ye yükseldi.

Bakanlığın ekonomik sınıflandırmaya göre gider bütçesinde aslan payını, yüzde 40.6 oranında artan “faiz giderleri” kalemi aldı. Bu kalemin 2025 yılı ödeneği 1 trilyon 950 milyar TL iken, 2026 yılı teklifi 2 trilyon 741 milyar 656 milyon TL olarak belirlendi.

ERDOĞAN ÖNCE NAS DEDİ, SONRA VAZGEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için gündeme getirdiği "faiz sebep enflasyon sonuçtur" şiarıyla ekonomi politikalarında faize savaş açmıştı. Faiz indirimi sonrası dövizdeki artış piyasaları olumsuz etkiledi.

Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2023'te yeniden bakan olarak atanması sonucu faiz politikasında değişikliğe gidildi. Şimşek'in göreve gelmesi ile 27 aylık bir süre sonra Haziran 2023'te faiz artırımına gidildi. O dönemde yüzde 8.5 olan faiz oranları, kısa sürede yüzde 50'ye kadar çıkarıldı.

TÜRKİYE FAİZ KONUSUNDA ZİRVEDE

Ekim 2025'te açıklanan son faiz kararı ile Türkiye'de 100 baz puan düşüşle oran yüzde 40.5’ten yüzde 39.5’e indirildi.

Ancak bu Türkiye'nin faiz oranları listesinde zirvede kalmasına yetti.

Trading Economics verilerine göre yüzde 39.5 ile Türkiye, en yüksek faiz oranları listesinde ikinci sırada. Venezuela ise yüzde 58.95 ile ilk sırada. Türkiye'nin ardından yüzde 29 faiz oranı ile Arjantin geliyor.