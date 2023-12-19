NASA 1 milyar dolarlık kargoyu açamıyor

Kaynak: Haber Merkezi
NASA 1 milyar dolarlık kargoyu açamıyor
NASA, dünyaya çarpması beklenen Bennu astereotinden getirdiği numunelerin bulunduğu kapsülü açmaya çalışan mühendisler bir türlü kutuyu açamıyor. Eylül ayından beri çalışmalar boşa gidiyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunan Bennu asteroidinden örnek toplamak için yedi yıl boyunca çalıştı ancak çabalar boşa çıkabilir.

NASA'nın dört milyar kilometre yol gelen kargosunun ne zaman açılacağı ise bilinmezken mühendisler Eylül ayından beri bu gizemli kutunun içindeki şeyi ya da şeyleri çözebilmek adına çalışıyor.

NASA'nın söz konusu kargosunun tam 7 yıl boyunca beklendiği ve bu kutu için 1.15 milyar dolar harcadığı belirtildi.

Bilim insanları kaya parçası gibi duran bu aletin etrafındaki toz parçalarından bir şeyler çıkarmaya çalıştı ancak çalışmaları sonuç vermedi.

'BENNU ASTEROİDİ DÜNYAYA ÇARPABİLİR' DENİYOR

Güneş sistemindeki bilinen en tehlikeli iki cisimden biri olarak tanımlanan Bennu asteroidi 2100'lerin sonunda Dünya'ya çarpabilir.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştığını söyledi.

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