NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk: Tüm hazırlıklar tamamlandı

NASA tarafından Artemis II mürettebatı duyuruldu. Buna göre Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch ve Kanada’nın uzay kurumu CSA’dan Jeremy Hansen ekibe dahil oldu. Bu mürettebat, Orion MPCV uzay aracı kullanılarak Ay’a götürülecek.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Kasım 2024’te başlatılması planlanan insanlı Ay’a yolculuk, Space Launch System (SLS) kullanılarak gerçekleştirilecek. Her şey planlandığı gibi giderse NASA, uçuşun 10 gün sürmesini ve ardından Orion MPCV uzay aracının Ay’a iniş yapacak.

Artemis II görevinin başlıca hedefi insanların uzayda yaşaması için gereken şeyleri araştırmak olacak. Mürettebat, uzay aracının yaşam destek sistemlerinin çeşitli kontrollerinin yanı sıra bir dizi bilimsel araştırma gerçekleştirecek.

AY’A İLK KEZ BU KİŞİLER GÖNDERİLECEK

Ay’a ilk kez kadın, beyaz olmayan kişi ve Kanadalı gönderilecek. Artemis II görevi, 50 yıl sonra Ay’a yapılan ilk insan gönderimi olmasının yanı sıra, insanlığın uzaydaki hedefine ulaşma yolunda önemli bir adımı temsil edecek.