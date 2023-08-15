NASA açıkladı. 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay

NASA, kayıtların tutulmaya başlandığı 1880’den bugüne en sıcak ayın Temmuz 2023 olduğunu açıkladı.

KAYNAK: DHA
NASA açıkladı. 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay

NASA bilim insanları, yaptıkları ölçümlerde kayıtların tutulduğu 1880’den itibaren en sıcak ayın Temmuz 2023 olduğunu teyit etti. En sıcak beş Temmuz ayının son beş yıl içinde yaşandığını ayrıca vurgulandı.

NASA dün yaptığı açıklamasında "Genel olarak Temmuz 2023, NASA'nın kayıtlarındaki herhangi bir Temmuz ayından 0,24 santigrat derece (C) daha sıcaktı ve 1951 ile 1980 arasındaki ortalama Temmuz ayından 1.18 C daha sıcaktı" ifadelerini kullandı.

Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'nın bazı bölümlerinin özellikle sıcak olduğunu belirten NASA, bu bölgelerde ortalamanın yaklaşık 4 derece üzerinde sıcaklık artışlarının yaşandığını belirtti.

KÜRESEL ISINMA EN BÜYÜK FAKTÖR

Sıcaklıkta rekor kıran Temmuz 2023'te, özellikle son kırk yılda belirgin hale gelen sera gazı emisyonlarından kaynaklanan uzun vadeli insan kaynaklı ısınma eğiliminin sürdüğü ortaya kondu. NASA’nın on binlerce metroloji istasyonundan alınan yüzey hava sıcaklığı verilerine göre 1880'den bu yana en sıcak beş Temmuz ayının, son beş yıl içinde yaşandığı vurgulandı.

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