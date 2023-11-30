NASA Ay’a ev inşa edecek

NASA, dünya dışı yeni yaşam alanları keşfi için uzun yıllardan bu yana çaba sarf ediyor. Ay’da yaşam izlerine ve insanlığın yapısına uygun olup olmayacağı çalışmalarını da yürüten bilim insanları, 2040 yılına kadar Ay’da ev inşa etmeyi hedefliyor.

Bu iddialı proje, ayda sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma hedefiyle insanlığın dünya ötesini keşfetme arayışında önemli bir sıçramaya işaret ediyor.

Bazı bilim insanları bu başarının uygulanabilirliği konusunda şüphelerini dile getirse de, NASA'nın bilim insanları 2040 yılına kadar Ay'da yerleşim hedefine ulaşmanın tamamen ulaşılabilir olduğunu söylüyorlar.

NASA'nın Ay ile ilgili hedefleri, insanları ay yüzeyine geri döndürmeyi ve sonunda orada sürdürülebilir bir varlık oluşturmayı amaçlayan çok yönlü bir girişim olan Artemis programına dayanmaktadır.

Bu girişimin temel taşı olan Lunar Homestead projesi, Ay'da uzun süreli insan varlığını ve bilimsel çabaları kolaylaştırmak için yaşanabilir yapılar için ay mimarisinin öncülüğünü öngörüyor.