NASA Ay’a inişini erteledi. 50 yıl sonra bir ilk olacaktı

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis Misyonu kapsamında Ay’a astronot gönderme planını 2026’ya kadar erteledi. Bu misyon, Ay’da bilimsel araştırmalar yapmak için tasarlandı. Ancak, NASA’nın yaptığı açıklamaya göre, uzay aracı ve astronotların giysileri ve iniş araçlarıyla ilgili bazı güvenlik endişeleri ve sorunlar ortaya çıktı. Bu nedenle, Ay’a astronot indirme planı Eylül 2026’ya ertelendi.

Projenin zaman çizelgesindeki değişikliğin ana nedeni, “mürettebat güvenliği” olarak vurgulandı. NASA ekipleri, karşılaştıkları tüm zorlukları dikkatlice ele alırken, NASA Başkanı Bill Nelson, güvenliğin en önemli öncelikleri olduğunu belirtti.

Nelson, bu gecikmelerin, Artemis ekiplerine karşılaştıkları zorlukları aşmak için ekstra zaman sağlayacağını belirtti. Artemis Misyonu’nun bir parçası olarak, Ay’a bilimsel araştırmalar yapmak üzere dört astronot gönderilmesi planlanıyordu.

Aynı program dahilinde, ABD Ay’da kalıcı bir üs kurmayı ve Ay’ı hem Mars’a yolculuk için bir durak noktası olarak kullanmayı hem de burada değerli madenler çıkarmayı planlıyor.