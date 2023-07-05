NASA dünyanın sonu için tarih verdi. Ne olacağını da açıkladı

NASA, tam 1 milyar yıl sonra dünyadaki oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere ineceğini ve dünyanın sonunun geleceğini söyledi.

NASA dünyanın sonu için tarih verdi. Ne olacağını da açıkladı

Tele1’de yer alan bilgilere göre, NASA tarafından yapılan araştırma yeniden gündem oldu.

NASA, bir yandan uzayda yaşamın izlerini ararken bir yandan da dünyanın yok olacağı tarihi ve bu yok oluşun nasıl gerçekleşeceğini hesaplamaya çalışıyor.

Bu konuda araştırma yapan ekip dünyanın sonunun güneşte artan radyasyondan geleceğini açıkladı. Bunun ise güneşteki artan radyasyon sebebiyle gerçekleşeceği söyleniyor.

Araştırmayı yapan bilim insanlarına göre bunun gerçekleşmesi için önümüzde hâlâ uzun bir zaman var.

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1 MİLYAR YIL VAR

Araştırmada oluşturulan modellemelere göre günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021’i gösterdiğinde dünyadaki oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.

Çalışma sonucunu gösteren makaleye göre aslında bu süreç günümüzde de yaşanmaya devam ediyor, her gün güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor.

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