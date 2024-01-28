NASA dünyaya 97 ışık yılı uzakta su buldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu aracılığıyla bir dizi gözlem gerçekleştirdi. Bu gözlemler sırasında, Dünya’dan 97 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve sıcak bir ötegezegen olan GJ 9827d’nin atmosferinde su molekülleri bulundu.

CNN International’ın haberine göre, GJ 9827d adlı bu ötegezegenin çapı, Dünya’nın çapının yaklaşık iki katı olarak belirtildi. Bunun, atmosferinde su buharı bulunan en küçük dış gezegen olarak tespit edildiği bilgisi verildi.

Araştırma ekibi, Hubble Teleskobu’nun hidrojen bakımından zengin bir atmosferde su buharı izlerini mi tespit ettiğini, yoksa ev sahibi yıldızın GJ 9827d’nin orijinal hidrojen ve helyum atmosferini buharlaştırarak gezegenin su bakımından zengin bir atmosfere mi sahip olduğunu belirleyemiyor.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Laura Kreidberg, “Bu kadar küçük bir gezegende su bulunması, bilim dünyası için önemli bir dönüm noktasıdır” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ayrıca, Montreal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü’nden Profesör Björn Benneke, “Bu, su bakımından zengin atmosfere sahip bu tür gezegenlerin diğer yıldızların etrafında var olabileceğini, atmosferik bir tespit yöntemiyle ilk kez doğrudan gösterebileceğimiz bir durum” dedi.