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NASA, Dünya'ya yaklaşan ince uzun nesneye yakından baktı

Gözlem ekibinin lideri Lance Benner, "Gezegensel radar sistemlerimiz bugüne kadar Dünya'ya yakın 1040 adet nesne gözlemledi" diye konuştu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 21:26
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NASA, Dünya'ya yaklaşan ince uzun nesneye yakından baktı

NASA, Dünya'ya yaklaşan ince uzun nesneye yakından baktı
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NASA, bir zamanlar potansiyel tehlike diye tanımlandığı ince uzun asteroide yakından baktı.
Tuhaf şekliyle dikkat çeken 2011 AG5 adlı asteroit, şubat başında Dünya'nın 17 milyon kilometre yakınından geçti. Bu, uzay ajansının gök cismini incelemesi için önemli bir fırsattı.NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda görev alan bilim insanı, "Ancak bu gördüğümüz en uzun nesnelerden biri" diye ekledi.

Tuhaf cismin uzunluğu yaklaşık 500 metre

Nesnenin uzunluğu yaklaşık 500, kalınlığı ise kabaca 150 metre.

Bilim insanları 2011 AG5'in ABD'deki Empire State binası gibi devasa bir gökdeleni andırdığını söylüyor.

Araştırmacılar Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmüştü

Adından da anlaşılacağı üzere asteroit, ilk olarak 2011'de keşfedilmişti.

O dönemde NASA araştırmacıları, cismin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmüştü.

Daha sonra aslında Dünya'ya çarpma tehlikesinin çok daha düşük olduğu anlaşılan nesne potansiyel tehlike kategorisinden çıkarılmıştı.

Uzun geçmişine rağmen gökbilimciler, 2011 AG5'i şimdiye dek ayrıntılı inceleme fırsatı yakalayamadı.

Dokuz saatte bir kendi ekseninde dönüşü tamamlıyor

Yeni araştırmada ise ABD'nin California eyaletindeki Goldstone Güneş Sistemi Radarı'ndan yapılan ölçümler, cisme dair detaylı bilgiler sağladı.

Örneğin, asteroidin her dokuz saatte bir kendi ekseni etrafındaki dönüşünü tamamladığı kesin olarak belirlendi.

Cisim yörüngeyi kabaca 621 günde tamamlıyor

Gökbilimciler ayrıca asteroidin Güneş'in yörüngesinde dönerken izlediği yolu da daha kesin biçimde ortaya koydu.

Buna göre cismin bu yörüngeyi tamamlaması kabaca 621 gün sürüyor.

Tuhaf nesne Dünya'ya bir sonraki yakın geçişini de 2040'ta yapacak.

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