NASA ilk Japon özel sektör uzay aracının Ay yüzeyindeki enkazını tespit etti

NASA, "özel sektör" tarafından finanse edilerek Ay'a iniş yapması planlanan ancak iniş esnasında düştüğü belirlenen ilk Japon uzay aracının olası enkazını görüntüledi.

NASA ilk Japon özel sektör uzay aracının Ay yüzeyindeki enkazını tespit etti

Independent'in haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Ay Keşif Uydusu (LRO), Japonya'nın ispace firmasına ait "Hakuto-R" Görev-1 uzay aracının enkazı olduğu değerlendirilen 4 büyük kraterin fotoğraflarını çekti.

Söz konusu alanın üzerinde uçan NASA LRO'su, iniş alanı çevresinden 10 görüntü aldı.

NASA ekibi, aynı bölgenin iniş girişiminden önceki görüntülerini karşılaştırarak, "muhtemel iniş sahasında olağan dışı bir yüzey değişikliği" belirledi.

Karşılaştırma sonucunda, en az 4 belirgin enkaz parçası ve muhtemelen iniş aracının gövdesinin diğer parçaları olabilecek birkaç küçük yüzey değişikliği tespit edildi.

LRO mühendisi Emerson Speyerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LRO'nun kamerasıyla bölgenin ileriki aylarda daha fazla analiz edileceğini belirtti.

ispace, "Hakuto-R" programının 2. ve 3. safhaları üzerinde çalışıldığını ve başarısız inişten elde edilen verilerin gelecekteki görevlere yardımcı olmasının beklendiğini açıkladı.

LRO, daha önce de başarısızlıkla sonuçlanan İsrail'in Beresheet ve Hindistan'ın Vikram uzay araçlarının Ay yüzeyindeki kalıntılarını tespit etmişti.

"TİCARİ AY GÖREVLERİ"

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktarmıştı.

Uzay aracının kargosunda taşınan ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile oyuncak firması Tomy tarafından üretilen robotun, yüzey araştırmaları yapmasının planlandığı duyurulmuştu.

Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

Hakuto-R, 21 Mart'ta başarıyla Ay'ın yörüngesine girmiş ancak ispace, 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın Tokyo kontrol merkeziyle irtibatının kesildiğini, uzay aracının iniş girişimi esnasında düşmüş olabileceğini bildirmişti.

Keşif programı, ismini, Japon halkınca, "Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan" türünden alıyor.

(AA)

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