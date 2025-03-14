NASA 'Kanlı Ay Tutulması’nın muhteşem görüntülerini paylaştı

NASA'nın açıklamasına göre, tam ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay'ın hizalanmasıyla ve Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşir. Bu olay sırasında Ay, Dünya'nın gölgesinin en karanlık kısmına, yani umbraya düşer.

Ay umbranın içindeyken kırmızı-turuncu bir renge bürünür. Bu renk değişimi, atmosferdeki parçacıkların ışığı nasıl dağıttığıyla ilgilidir. Bu nedenle, tam ay tutulmaları bazen 'Kanlı Ay' olarak adlandırılır.

2025 YILINDA İKİ KEZ GERÇEKLEŞECEK

NASA, 2025 yılında iki kez 'Kanlı Ay Tutulması' yaşanacağını belirtti. Bu olay, gökyüzü gözlemcileri için önemli bir fırsat sunuyor. Ay tutulmaları, yılda birkaç kez meydana gelen ve gökyüzü meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı olan doğa olaylarıdır.

GÖKYÜZÜNDE BÜYÜLEYİCİ BİR MANZARA

NASA'nın paylaştığı 'Kanlı Ay Tutulması' görüntüleri, doğanın büyüleyici güzelliklerinden birini gözler önüne seriyor. Bu tür olaylar, hem bilimsel araştırmalar için önemli veriler sunar hem de gökyüzü gözlemcileri için unutulmaz anlar oluşturdu.

2025 yılında gerçekleşecek diğer 'Kanlı Ay Tutulması' için gözlerinizi gökyüzünden ayırmayın.