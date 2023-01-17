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NASA Karabüklü öğrencilerin projesini kabul etti

NASA’nın yürüttüğü programa Türkiye'den ilk katılan ekip Karabük BİLSEM öğrencileri oldu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:52
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NASA Karabüklü öğrencilerin projesini kabul etti

NASA Karabüklü öğrencilerin projesini kabul etti
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İHA’nın haberine göre, NASA'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı Vatandaş Bilim projelerinden "Growing Beyond Earth" (GBE-Dünya Ötesinde Büyüme) Projesi'ne, Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin yaptığı başvuru kabul edildi.

7 YILLIK PROJEYE TÜRKİYE’DEN İLK KATILIM

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, NASA'nın 7 yıldır yürüttüğü programa Türkiye'den ilk katılan ekibin Karabük BİLSEM öğrencileri olduğu belirtildi.

BİLSEM öğrencilerinin uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için yapılan deneylere katılacağı aktarılan açıklamada, "Şu anda ABD'de 300'den fazla ortaokul ve lisede devam eden deneylerle, uzun süreli görevlerde uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren NASA bilim insanlarına sürekli veri akışı sağlıyor. 7. yılında olan proje çalışmalarıyla, ABD çapında 40 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisi ile öğretmenleri yüz binlerce veri noktasına katkıda bulundu, NASA için 180 çeşit yenilebilir bitkiyi test etti. Growing Beyond Earth Programının bir parçası olarak öğrenciler, canlı, sanal Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu sırasında bulgularını NASA Araştırmacılarına ve Yöneticilerine sunma fırsatına sahip oluyor" denildi.

VERİLER KENNEDY UZAY MERKEZİ'NDE TEST EDİLECEK

Karabük BİLSEM'de fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç'ın danışmanlık yaptığı 7 öğrencinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştirmek için materyallerini aldığı, bundan sonraki aşamada öğrencilerin deney yaparak, farklı mahsul türleri ve yetiştirme teknikleri hakkında toplayacakları verileri, çevrimiçi ortamda raporlayacakları kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Derlenen veriler NASA'da çalışan bilim insanlarınca Kennedy Uzay Merkezi'nde test edilecek. Bu sayede öğrenciler, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bitki bilimcileriyle doğrudan çalışarak uzayda bitki yetiştirmeye ilişkin deneyler yürütecekler. Öğrenciler, Sanal Öğrenci Araştırma Sempozyumu sırasında verileri analiz ederek sonuçlarını NASA bilim insanları, araştırmacılar ve yöneticilerle paylaşacaklar."

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