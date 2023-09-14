NASA Mars'ta bir insana 3 saat yetebilecek oksijen üretti. Uzayda bir ilk daha

NASA’nın Mars’ta 122 gram oksijen ürettiği açıklandı. Bir insana 3 saat, bir köpeğe 10 saat yetebiliyor.

NASA Mars'ta bir insana 3 saat yetebilecek oksijen üretti. Uzayda bir ilk daha

Artı Gerçek'in haberine göre, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Mars'ta bilimsel çalışmalar yürüten Perseverance keşif aracı yaklaşık 122 gram solunabilir oksijen üretmeyi başardı.

Söz konusu miktar, yetişkin bir insana üç saate kadar, bir köpeğe ise yaklaşık 10 saat yetebiliyor.

Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde Uzay Teknolojisi Görev Müdürlüğü (STMD) Teknoloji Uygulama Direktörü Trudy Kortes, "Bu teknolojinin gerçek koşullarda uygulanabilir olduğunu kanıtlayarak, astronotların Kızıl Gezegen'de 'Dünya'daki gibi yaşadığı' geleceğe bir adım daha yaklaşmış olduk" dedi.

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NASA'ya göre Mars'ta bol miktarda bulunan karbondioksit, ince atmosferinin yüzde 95'ini oluşturuyor. MOXIE cihazı 16 deney boyunca az miktarda karbondioksiti hızlandırarak karbondioksitten oksijen atomlarını ayırdı, saflık analizlerini yaptı ve bunları bir kapsül içinde güvenli şekilde depolamayı başardı. Arta kalan moleküller ise daha sonra karbon monoksit şeklinde uzaya yayıldı.ü

Bilim insanları oksijen çıkarma cihazlarının sadece gelecekte kurulacak insan kolonilerinin nefes alması için değil, aynı zamanda roket yakıtı yapmak için de yararlı olacağını dile getiriyor.

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