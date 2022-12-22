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Rüzgar enerjisi ile Mars’ta yaşam alanı kurulacak

NASA'daki araştırmacılar Mars'ta yeni yaşam şartlarını bulduğunu açıkladı. Araştırmacılara göre rüzgar enerjisiyle Mars'ta yaşanabilecek.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 15:38
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NASA Mars'ta rüzgar enerjisi ile yaşam alanı kurulabileceğini söyledi

Rüzgar enerjisi ile Mars’ta yaşam alanı kurulacak
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NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay’a sonrasında ise Mars’a astronot göndermek istediğini belirtmişti. NASA yaşama dair izler bulmak ve yaşamı sürdürmenin mümkün olup olmadığını öğrenmek istemesi asıl sebep olarak görülüyor.

Son çıkan haberlere göre; NASA araştırmacıları, gelecek yıllarda Mars’a gidecek olan astronotların rüzgar enerjisi sayesinde yaşam alanı kurabileceğini belirtiyor. NASA’nın Kaliforniya’daki Ames Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, Mars rüzgarını kullanan türbinlerin, insan keşif misyonuna güç sağlayacağını söyledi.

Araştırmacılar, rüzgar enerjisinin Mars’ta enerji üretiminin de önemli bir ayağı olacağını söyledi. Gezegenin rüzgar potansiyelini inceleyen ekip, bununla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada rüzgar enerjisinin Mars’ın büyük kısmında sürdürülebilen bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini aktardı.

NASA’da doktora sonrası araştırmacı Victoria Hartwick’in liderliğinde olan ekip, küresel iklim modellerini de inceledi. Bilim insanları uzay görevinde daha çok nükleer enerji kullanmayı tercih ediyor. Ancak nükleer cihazları insanları yaşadığı alanlara yakın yerlere koymak güvenlik açısından riskli oluyor.

Bu nedenle de araştırmacılar, insan yaşam alanları için sürdürülebilir enerji kaynağı için rüzgarı tercih etti. Ayrıca yayınladıkları makalede bu konuyu açıkladılar. “İnsanları inmesi için önerilen bazı noktalarda rüzgar hızının Güneş ve nükleer enerjiye tamamlayıcı bir kaynak olabilecek kadar fazla olduğunu gördük.”

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