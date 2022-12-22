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NASA Mars'taki araçla iletişimini kaybetti. İletişimi uzaylılar mı kesti

NASA Mars'taki uzay aracı InSight ile iletişiminin koptuğunu açıkladı. Bahsi edilen iletişim kopukluğunun uzaylılar tarafından mı yapıldığı konusunun üzerinde araştırma yapıldı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 12:01
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NASA Mars'taki uzay aracı InSight ile iletişiminin koptuğunu duyurdu

NASA Mars'taki araçla iletişimini kaybetti. İletişimi uzaylılar mı kesti
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Kasım 2018'de gezegene inen bu yana Mars’ta fotoğraf çeken ve veri toplayan NASA'nın uzay aracı uzayda dolaştığı süre boyunca güneş panellerinde sürekli toz biriktiriyordu. NASA'nın bu yılın başlarında tahmin ettiği gibi, bu toz tabakası güneş panellerinin çalışması için çok kalın hale geldi.

InSight Twitter hesabı, 19 Aralık'ta Mars yüzeyinden son bir görüntüyle resmen veda ettiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda "Gücüm gerçekten çok azaldı, bu yüzden bu size gönderebileceğim son resim olabilir" ifadeleri yer aldı.

Yine de benim için endişelenmeyin: Buradaki zamanım hem çok verimli hem de çok sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem, konuşacağım - ama yakında buradan ayrılma zamanım geliyor. Benimle kaldığınız için teşekkürler."

InSight ilk kez 26 Kasım 2018'de Mars'a iniş yaptı. Mars yüzeyinde bir sismometre kuruldu ve Mars depremleri hakkında veriler toplandı.

NASA'daki araştırmacılar bu sismometre sayesinde Mars'ın iç yapısının daha net bir resmini derlemesine yardımcı oldu.

Son dört yılda InSight, 500'den fazla deprem ve en az bir göktaşı çarpması hakkında veri sağladı. Bu raporlardan NASA araştırmacıları, Mars'ın çekirdeğinin Dünya'nın yaklaşık yarısı kadar olduğu ve muhtemelen daha önce düşünülenden daha hafif elementlerden oluştuğu sonucuna vardı.
NASA, Mayıs 2022'de, iniş aracının güneş panellerine biriken toz nedeniyle InSight'ın yaz sonunda muhtemelen kararacağını duyurdu. InSight, NASA ile iletişimi kestiğinde kısa süre önce Mars'taki dördüncü yıl dönümünü kutlamıştı. 19 Aralık tarihli bir blog güncellemesinde ajans şunları söyledi:

18 Aralık 2022'de NASA'nın InSight'ı Dünya'dan gelen iletişimlere yanıt vermedi. İniş aracının gücü beklendiği gibi aylardır düşüyor ve InSight'ın operasyonlarının sonuna gelmiş olabileceği varsayılıyor. Görevin, uzay aracıyla en son temasa geçtiği tarih 15 Aralık 2022. Görev, InSight ile temas kurmaya devam edecek.

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