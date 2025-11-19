Uzay ajansı, bu sabah itibarıyla NASA+, NASA Live web sitesi, NASA uygulaması veya YouTube üzerinden yayın yaparak nesnenin gerçek zamanlı teleskop görüntülerini aktarıyor.

Ajans, 19 Kasım Çarşamba günü yer tabanlı teleskoplar ve uzay araçlarından toplanan çok sayıda 3I/ATLAS görüntüsünü yayınlamak üzere bir etkinlik düzenleyecek.

Hubble Uzay Teleskobu, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve Mars yörüngesindeki araçların gözlem yaptığı tahmin ediliyor.

Yeryüzünden ise Gemini Gözlemevi gibi tesislerin görüntü aldığı öngörülüyor.3I/ATLAS, çıplak gözle görülemese de yayında nesnenin anlık görüntüleri izlenebilecek.

Temmuz 2025’te keşfedilen cisim, 21 Ekim’de Güneş’in arkasından geçerek 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktasına ulaştı.

En iyi gözlem fırsatı ise 19 Aralık’ta Dünya’ya 270 milyon kilometre mesafeden yaklaşmasıyla gelecek.

Bilim camiası, cismin doğal bir kuyruklu yıldız mı yoksa başka bir yapı mı olduğu konusunda bölünmüş durumda. Nesnenin anti-kuyruk, renk değişimleri ve gaz bulutu gibi özellikleri tartışmaları artırıyor.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb’e göre, “3I/ATLAS” adı verilen bu cisim, aynı zamanda nadir görülen ters bir yörüngede ilerliyor.

Loeb, geliştirdiği “Loeb Ölçeği” ile cismin uzay gemisi olma ihtimalini 10 üzerinden 6 olarak değerlendirdi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü’nden gezegen bilimci Dr. Karen Meech, yayına bağlanarak elde edilen ilk spektroskopik verileri değerlendirdi.

Meech, cismin yüzeyinde karbon bazlı karmaşık moleküllerin izlerine rastlandığını ifade etti.

Dr. Meech, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bu cisim, sadece donmuş bir kaya parçası değil; başka bir yıldız sisteminin doğumuna şahitlik etmiş, milyonlarca yıllık bir zaman kapsülüdür. 3I/ATLAS üzerindeki uçucu bileşenlerin buharlaşma hızı, onun 'Oumuamua'dan daha aktif, ancak Borisov kadar da kuyruklu yıldız benzeri olmadığını gösterdi. Tamamen kendine has bir yapıya sahip."

Bilim insanları, bu tür ziyaretçilerin tespit edilmesinin oldukça zor olduğunu ve bunun adeta "kozmik bir piyango" kazanmakla eşdeğer olduğunu vurguladı.

Belfast Queen's Üniversitesi’nden astrofizikçi Prof. Alan Fitzsimmons ise cismin kökenine dair çarpıcı teoriler ortaya attı. Fitzsimmons, cismin yörünge eğikliğinin, onun Samanyolu Galaksisi'nin düzleminden değil, galaktik halenin derinliklerinden gelmiş olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Prof. Fitzsimmons, konuya ilişkin şunları söyledi:

"3I/ATLAS’ın hızı ve geliş açısı, onun ev sahibi yıldızından milyarlarca yıl önce fırlatıldığını düşündürdü. Bu cisim, bize kendi Güneş Sistemimizin oluşumundan tamamen farklı kimyasal süreçlerin varlığını kanıtladı. Gördüğümüz şey, evrenin başka bir köşesinden kapımıza bırakılmış bir mektup niteliğinde."