NASA UFO raporunu bugün açıklayacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) dair raporunu bugün paylaşması bekleniyor.

NASA UFO raporunu bugün açıklayacak

Tanımlanamayan uçan nesneleri incelemek için 2022 yılında kurulan bağımsız çalışma ekibinin, bulgularını tartışmak üzere NASA genel merkezinde bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Toplantının Türkiye saati ile 17.00 sularında başlaması, raporun ise bu toplantıdan yarım saat önce paylaşılması bekleniyor.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER

Meclis oturumunda Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset kamuoyuna gösterildi.

Gazeteci ve UFO uzmanı Jaime Maussan'ın öncülüğünde, uzaylı olduğu iddia edilen iki cesedin ortaya çıkarıldığı resmi bir etkinlik düzenlendi.

DNA TESTİ YAPILDI VE İNSAN GENLERİNE RASTLANMADI

Otonom Ulusal Meksika Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, "uzaylıların" kalıntılarını incelediklerini ve radyokarbon testlerin yapıldığını açıkladı.

Açıklama yapmadan önce yemin eden bilim insanları, "DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi" dedi.

Basın açıklaması sırasında örneklerin röntgen görüntüleri de gösterildi; uzmanlar yeminli ifade vererek cesetlerden birinin içinde "yumurta" bulunduğunu, her ikisinde de Osmiyum gibi çok nadir metallerden yapılmış implantların bulunduğunu söyledi.

screenshot-1-001.png

screenshot-4-001.png

screenshot-2-001.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü Dünya
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı Güncel
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur Spor
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur
Alanya'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı Sağlık
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü Spor
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü