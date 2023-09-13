NASA uzak gezegende 'yaşam belirtisi' buldu: Bir okyanusa sahip olabilir

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan 1.1 milyar kilometre uzaklıktaki K2-18b adlı gezegende 'yaşam belirtisi' olduğuna ilişkin henüz kesin olmayan veriler elde etti.

NASA uzak gezegende 'yaşam belirtisi' buldu: Bir okyanusa sahip olabilir

James Webb Uzay Teleskobu'nun 120 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b adlı gezegende "yaşam belirtisi"ne dair elde ettiği henüz kesinleşmemiş veriler Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ekibini "şoke" etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre uzmanlar, teleskobun gezegende dimetil sülfit (DMS) adı verilen bir molekül tespit etmiş olabileceğini ve bu molekülün, en azından Dünya'da yalnızca canlılar tarafından üretildiğini söyledi

Ancak araştırmacılar, gezegene ilişkin tespitin "yeterince güçlü olmadığını" ve molekülün varlığını doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar ayrıca gezegenin atmosferinde metan gazı ve karbondioksit (CO2) tespit etti. Bu gazların bulunması, K2-18b'nin okyanusa sahip olduğu anlamına gelebilir.

“SONUÇLAR HENÜZ KESİN DEĞİL”

Cambridge Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten Prof. Nikku Madhusudhan, veriler karşısında tüm ekibinin "şoke" olduğunu söyledi.

"Dünya'da DMS yalnızca canlılar tarafından üretiliyor. Dünya atmosferinde büyük bir kısmı deniz ortamlarındaki fitoplanktonlardan yayılıyor" diyen Prof. Madhusudhan, DMS tespitinin henüz kesinleşmediğini, varlığının doğrulanması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu verilerin de bir yıl sonra gelmesi bekleniyor.

Madhusudhan, "Eğer doğrulanırsa bu çok önemli bir olay. Ama bu kadar büyük bir iddiada bulunuyorsak da doğru sonuçları elde etmek konusunda sorumluluk hissediyorum" diyor.

Gökbilimciler, uzak bir yıldızın yörüngesindeki bir gezegende DMS olasılığını ilk kez tespit ediyor.

K2-18b adlı gezegen, Dünya'dan 1,1 milyar kilometre uzaklıkta olduğu için teleskoba ulaşan ışık miktarı çok az. Gezegeni ilgi çekici kılan, uzak yıldızların yörüngesinde keşfedilen ve yaşama aday olan kayalık gezegenler olarak adlandırılan Dünya benzeri gezegenler gibi olmaması. K2-18b, Dünya'nın neredeyse dokuz katı büyüklüğünde.
Boyutları Dünya ve Neptün arasında olan, diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler olan dış gezegenler, güneş sistemimizdeki diğer hiçbir şeye benzemiyor.

İlgili Haberler
NASA dev bir karadelik keşfetti. Her yörünge geçişinde 3 dünya yutuyor
Yörüngeden sektiler dünyaya yaklaşıyorlar. 3'ü uçak büyüklüğünde 5 kitle. NASA açıkladı
NASA’dan devrim gibi çalışma. Akaryakıt şirketleri çok üzülecek
NASA açıkladı. 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay
Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı
NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği "Voyager 2" isimli uzay aracını arıyor
NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği "Voyager 2" isimli uzay aracını arıyor
Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Motosikletle İETT otobüsü çarpıştı: 1 ölü Yaşam
Motosikletle İETT otobüsü çarpıştı: 1 ölü
Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü Dünya
Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü
Uşak'ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 ölü Yaşam
Uşak'ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Beşiktaş CSKA Moskova'yı devirdi Spor
Beşiktaş CSKA Moskova'yı devirdi
Venedik'te turistlerden giriş ücreti alınacak Dünya
Venedik'te turistlerden giriş ücreti alınacak
İnanılmaz keşif: Türk bilim insanları literatüre kazandırdı Bilim
İnanılmaz keşif: Türk bilim insanları literatüre kazandırdı