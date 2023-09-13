NASA uzak gezegende 'yaşam belirtisi' buldu: Bir okyanusa sahip olabilir

James Webb Uzay Teleskobu'nun 120 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b adlı gezegende "yaşam belirtisi"ne dair elde ettiği henüz kesinleşmemiş veriler Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ekibini "şoke" etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre uzmanlar, teleskobun gezegende dimetil sülfit (DMS) adı verilen bir molekül tespit etmiş olabileceğini ve bu molekülün, en azından Dünya'da yalnızca canlılar tarafından üretildiğini söyledi

Ancak araştırmacılar, gezegene ilişkin tespitin "yeterince güçlü olmadığını" ve molekülün varlığını doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar ayrıca gezegenin atmosferinde metan gazı ve karbondioksit (CO2) tespit etti. Bu gazların bulunması, K2-18b'nin okyanusa sahip olduğu anlamına gelebilir.

“SONUÇLAR HENÜZ KESİN DEĞİL”

Cambridge Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten Prof. Nikku Madhusudhan, veriler karşısında tüm ekibinin "şoke" olduğunu söyledi.

"Dünya'da DMS yalnızca canlılar tarafından üretiliyor. Dünya atmosferinde büyük bir kısmı deniz ortamlarındaki fitoplanktonlardan yayılıyor" diyen Prof. Madhusudhan, DMS tespitinin henüz kesinleşmediğini, varlığının doğrulanması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu verilerin de bir yıl sonra gelmesi bekleniyor.

Madhusudhan, "Eğer doğrulanırsa bu çok önemli bir olay. Ama bu kadar büyük bir iddiada bulunuyorsak da doğru sonuçları elde etmek konusunda sorumluluk hissediyorum" diyor.

Gökbilimciler, uzak bir yıldızın yörüngesindeki bir gezegende DMS olasılığını ilk kez tespit ediyor.

K2-18b adlı gezegen, Dünya'dan 1,1 milyar kilometre uzaklıkta olduğu için teleskoba ulaşan ışık miktarı çok az. Gezegeni ilgi çekici kılan, uzak yıldızların yörüngesinde keşfedilen ve yaşama aday olan kayalık gezegenler olarak adlandırılan Dünya benzeri gezegenler gibi olmaması. K2-18b, Dünya'nın neredeyse dokuz katı büyüklüğünde.

Boyutları Dünya ve Neptün arasında olan, diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler olan dış gezegenler, güneş sistemimizdeki diğer hiçbir şeye benzemiyor.