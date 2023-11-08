NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid teleskobu çekti

NASA, Euclid teleskobundan alınan yeni görüntüleri “karanlık madde ve karanlık enerji araştırmasında yeni bir çağın başlangıcını işaret ettiğini” ifadeleriyle paylaştı:

NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid teleskobu çekti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) sosyal medya platformu X’ten Euclid teleskobundan alınan yeni görüntüleri paylaştı.

“YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI”

NASA, görüntülerin “karanlık madde ve karanlık enerji araştırmasında yeni bir çağın başlangıcını işaret ettiğini” belirtti.

“DEVRİM NİTELİĞİNDE”

Teleskop, Atbaşı Nebulası'nın detaylı görüntülerini çekti. Orion Takımyıldızı'ndan bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Nebula'nın görüntüleri nefes kesti.

Avrupa Uzay Ajansı görüntülerin astronomik bir devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Atbaşı Nebulası’nın Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız oluşum bölgelerinden biri olduğu biliniyor.

Euclid, yıldız kümelerini bütünüyle görüntüleyebiliyor, kümelerin çevresinde yer alan ve parlaklığı daha az olan yıldızları da ayırt edebiliyor.

Euclid Uzay Teleskobu, 1 Temmuz'da, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan fırlatılmıştı.

Euclid, 6 yıl boyunca karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası hakkında ipuçları elde etmek için görevde olacak. Görev sırasında Euclid’in başka yıldız kümelerini de tespit etmesi bekleniyor.

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