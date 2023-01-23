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45 günde Mars'a gitmek mümkün oluyor. NASA açıkladı

NASA’nın nükleer itiş konseptinde sorun çıkmaması durumunda, insanların Mars’a sadece 45 günde gidebileceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 11:31
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NASA'daki bilim insanları 45 günde Mars'a gitmenin mümkün olduğunu duyurdu

45 günde Mars'a gitmek mümkün oluyor. NASA açıkladı
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Florida Üniversitesi'nden bilim insanı, Prof. Ryan Gosse, Mars'a seyahat süresini yalnızca 45 güne indirebileceğine inandığını belirtti. Sistemin çalışması durumunda, Mars'a seyahat sürelerini büyük ölçüde azaltabileceği ve Mars'a giden görevleri insanlar için çok daha güvenli hale getirebileceği ifade edildi.

45 DAKİKADA MARS'A GİDİLECEK

"Dalga Rotor Tepe Döngüsü ile Çift Modlu NTP/NEP" başlıklı yeni teklifte, NIAC tarafından Faz I geliştirme için seçilen 14 tekliften biri olarak tanımlandı. Gerekli teknolojiyi araştırmak ve geliştirmek için 12.500 dolar değerinde bir hibe aldığı duyuruldu.

Nükleer tahrikin arkasındaki iki temel kavramdan yararlanıldığı belirtildi. Nükleer Termal Tahrik (NTP), sıvı hidrojen itici gazını ısıtmak için bir nükleer reaktör kullanıyor. Sıvı hidrojen plazmaya dönüşüyor ve roketin arkasından püskürtülerek itiş sağlıyor.

Nükleer-Elektrikli Tahrik (NEP), bir Hall-Effect iticiye (iyon motoru) elektrikle güç sağlamak için bir nükleer reaktör kullanmaktadır. İtme kuvveti oluşturmak için inert bir gazı iyonlaştıran ve hızlandıran bir elektromanyetik alan oluşturmaktadır.

NASA'NIN BİR SONRAKİ PROJESİ İSE SATÜRN OLACAK

NASA'nın NIAC programı tarafından hibe verilen diğer konseptler arasında, Satürn'ün uydusu Titan'ın denizlerinden örnekler toplayabilecek TitanAir adlı hibrit bir uçak konsepti yer alıyor. Uzay ajansı, astronomi, yer bilimi ve insanlı uzay araştırmaları için potansiyel oyun değiştirici olarak gördüğü etkileyici uzay konseptlerinin tam bir listesini burada yayınladı.

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