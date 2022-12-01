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Mars'tan gelen yeni fotoğrafta görülen cismin sırrı çözüldü. NASA’daki herkes görünce heyecanlanmıştı

Mars'ın uzay aracı Perseverance, Mars'ta yeni bir fotoğraf yakaladı. Fotoğrafta bir siyahlığın fark edildiği göze çarparken uzmanlar onun bir UFO olduğunu iddia etmişti. Gerçek ise bambaşka çıktı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:10
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NASA'daki herkes UFO sanmıştı. Mars'taki gizemli cismin sırrı çözüldü

Mars'tan gelen yeni fotoğrafta görülen cismin sırrı çözüldü. NASA’daki herkes görünce heyecanlanmıştı
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Uzay aracı Perseverance yeni fotoğraflar göndermiş, fotoğraftaki bir detay herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

Perseverance’nin sol navigasyon kamerasında gelen fotoğrafta kayalık manzarasının üzerinde karanlık nesnenin bulunduğu puslu bir gökyüzü görülüyordu. Nesnenin UFO olabileceğini iddia edilmişti. Ancak görüntüdeki nesne uzaylı veya benzeri bir yabancı cisim çıkmadı.

UFO DEĞİL KAMERA KALİTESİ

Gökyüzündeki karanlık cisim aslında gerçek bir cisim de çıkmadı. Cismin "kötü" pikseller olarak adlandırıldığı ve kamera yapaylığı sorununun sonucunda ortaya çıktığı ifade edildi.

Görüntüleme bilimcisi Justin Maki, NASA JPL'den bir e-posta bildirisinde, "Bunlara detektör üzerindeki mikron büyüklüğündeki kalıntı parçaları neden oluyor. Görüntüleyicilerin çoğunda/tümünde bu tür noktalar var" dedi. Maki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genellikle yalnızca kamera gökyüzünün veya başka bir şekilde düz radyometrik yüzeyin görüntülerini aldığında fark ediliyorlar."

Kötü piksel sorunu daha önce de dikkat çekmişti. Mars'ın farklı bir bölgesindeki Gale Krateri'ni araştıran NASA'nın Curiosity gezgini, Ekim ayı başlarında benzer bir gökyüzü "nesnesini" yakaladı. Perseverance görüntüsünde olduğu gibi, havada yüzen karanlık bir nokta olarak görünüyordu.

Perseverance, 2021'in başından beri Mars'ı geziyor ve bu gezi sırasında spagetti benzeri enkaz demeti ve iniş operasyonlarından arta kalan parlak bir folyo parçası gibi pek çok gerçek ve tuhaf nesneye, hatta bir "ördeğe" bile tanık oldu.

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