NASA'dan bugün için korkutan uyarı. Dünyanın yanından geçecek

NASA, bugün Dünya'nın yakınından geçecek bir asteroid için uyarıda bulundu. Asteroidin potansiyel olarak tehlikeli olabileceğine dikkat çekildi.

NASA'dan bugün için korkutan uyarı. Dünyanın yanından geçecek

NASA tarafından Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit sınıfındaki Asteroit 2006 HV5 bugün endişe verici bir şekilde Dünya'nın yakınından geçeceği açıklandı.

Bu gök taşının çapının 1000 fit olduğu tahmin ediliyor. Uzay taşı Dünya'nın yanından 1,5 milyon mil ya da Dünya'dan Ay'a olan mesafenin 6,3 katı mesafeden geçecek.

ASTROİD ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Dünyanın sonunu getirebileceği iddia edilen asteroit, Dünya'nın sonunu getirmeye 3 kat daha yakın bir konumda olarak tanımlandı. Bu olay oldukça nadir; yetkililerin bildirdiği üzere bir asteroit Dünya'nın bu kadar yakınından oldukça nadir bir şekilde geçiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan American Astronomical Society Dr. Susanna Kohler, "Asteroitler kendi görünür ışıklarını yaymazlar. Bu nedenle onları öncelikle yansıttıkları Güneş ışığı aracılığı ile görebiliriz" dedi.

Açıklama göre 2006 HV5 yalnızca daha büyük teleskoplarla görülebilir durumda olacak. Son 17 yılda 2006 HV5 260 kere gözlemlenmiş.

POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ

Dünya yörüngesinin 30 milyon mil yakınında hareket eden herhangi bir asteroit NEO olarak sınıflandırılıyor ve NASA eğer söz konusu asterotiler 7,6 milyon mil yakına gelirler ve çapları da 460 fitten fazlasıyla 'potansiyel olarak tehlikeli nesneler' olarak sınıflandırılıyor.

Şu ana kadar 2 bin 300 asteroit 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak belirlendi.

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