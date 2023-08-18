NASA’dan devrim gibi çalışma. Akaryakıt şirketleri çok üzülecek

NASA, uzun mesafeli elektrikli uçuşları gerçeğe dönüştürebilecek piller üzerinde çalıştığını açıkladı. Böylece uçaklarda akaryakıt devri bitecek, elektrikli uçak devri açılacak.

NASA’dan devrim gibi çalışma. Akaryakıt şirketleri çok üzülecek

Editör: Çağlar Bülent Sansar

NASA tarafından geliştirilen yeni pil teknolojisi, hava yolculuğunda devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Havacılık sektörünün, küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 2,4'ünü oluşturduğu açıklanırken, bilim adamları uzun süredir hava yolculuğunu elektrikli uçaklarla yapmanın ve bu emisyonları ortadan kaldırmanın bir yolunu arıyorlar.

ELEKTRİKLİ UÇAK ÜZERİNE ÇALIŞIYORLAR

Ancak mevcut pil teknolojisinin, yalnızca dronlar gibi bazı hafif hava araçları için çalıştığı biliniyor. Şu anki pil teknolojisiyle yolcu uçakları için yeterli güç veya menzil sağlanamayacağı ve bu sebeple kullanımda olmadığı belirtildi.

Elektrikli otomobiller ve kişisel cihazlar için kullanılan lityum-iyon piller, havacılıkta kullanılması gereken güvenlik standartlarını da karşılamazken, uçarken bagajınıza dizüstü bilgisayar veya telefon gibi eşyaları koyamamanızın nedeni de yanıcı olmaları olarak açıklanıyor.

Bu nedenle, elektrikle çalışan uçuşları yerden kaldırmak için farklı bir çözüme ihtiyaç olduğu belirtilirken, tam da burada NASA'nın araştırmalarının devreye girdiği görülüyor.

NASA'nın Gelişmiş Şarj Edilebilirlik ve Güvenlik için Katı Hal Mimarisi Pilleri (SABERS) projesi, alternatif bir katı hal pilleri üzerinde çalışıyor. Sadece uçaklar için gereken güce ve verimliliğe sahip olmakla kalmayan bu pillerin, hasar gördüklerinde bile sağlam yapılarını korudukları ve tutuşmadıkları açıklandı.

Proje tarafından geliştirilen bir prototip kükürt selenyum pilin, kilogram pil başına 500 watt-saat enerji ürettiği, bunun da standart bir lityum-iyon pilin enerji yoğunluğunun iki katı olduğu açıklandı.

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