NASA’dan uzay meraklılarına müjde

ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından 1958 yılında kurulan ve ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), uzay meraklıları için çevrim içi yayın dünyasına kendi platformunu ekledi.

NASA tarafından bildirildikten sonra merakla beklenilen servis, her platformdan izlenilebilecek. Platform üzerinden kurum tarafından yapılan projeler yayınlanacak.

Uzaya ilgi duyanları, insanları uzay hakkında bilinçlendirmek ve bu alanla alakalı içerikler izlemek isteyenlere yönelik oluşturulan platform herhangi bir üyelik veya abonelik olmaksızın ‘ücretsiz’ olarak izlenebilecek. Ayrıca platformda herhangi bir reklam gösterimi olmayacak, böylelikle izleyiciler kesintisiz olarak içerikleri seyredebilecek.

NASA+ platformuna, Android ve IOS’un yanı sıra internet tarayıcıları üzerinden de ulaşılabilecek.

Konuyla alakalı açıklama yapan Marc Etkind, “NASA’nın yeni yayın platformuyla uzayı parmaklarınızın ucuna getiriyoruz. Bu platform NASA’nın uzaydaki bilinmeyenleri nasıl keşfettiğini, keşif yoluyla nasıl ilham verdiğini ve insanlığın yararına nasıl yenilikler yaptığını daha iyi anlatmamıza yardımcı olacak” dedi.

NASA resmi 'X' sayfası üzerinden platformla alakalı bir video yayınladı.