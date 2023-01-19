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NASA’dan uzaya lazer dedektörü

NASA’nın finanse ettiği yeni bir lazer, bilim insanlarının uzaylı yaşamı bulmasını sağlayabilir.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 02:30
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NASA’dan uzaya lazer dedektörü

NASA’dan uzaya lazer dedektörü
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Bilim insanları, uzayda dünya dışı yaşamı tespit edebilen ve “uzak Ay’larda ve gezegenlerde” diğer varlıkları bulmak için onlarca yıldır süren arayışı hızlandırabilecek bir lazer geliştirdi. Maryland Üniversitesi’nde yürütülen NASA destekli araştırma, lazer teknolojisinin potansiyel olarak yaşam belirtilerini tanımlayabileceğini ve diğer gezegenlerden gelen malzemeleri analiz edebileceğini gösteriyor.

Karar'ın aktardığı habere göre; çalışma Pazartesi günü Nature Astronomy dergisinde yayınlandı. UMD jeoloji profesörü olan Ricardo Arevalo yaptığı açıklamada, “Bir lazer kaynağının iyi yanı, iyonlaştırılabilen her şeyin analiz edilebilmesidir. Lazer ışınımızı bir buz örneğine yöneltirsek, buzun bileşimini karakterize edebilir ve içindeki biyo-işaretleri görebiliriz. Bu araç o kadar yüksek bir kütle çözünürlüğüne ve doğruluğa sahip ki, bir numunedeki herhangi bir moleküler veya kimyasal yapı çok daha tanımlanabilir hale geliyor” diye konuştu.

Yeni sistem, bir numuneden malzeme parçalarını çıkarabilen lazer desorpsiyon kütle spektrometresi (LDMS) teknolojisinden ve gizemli malzemenin kimyasını belirleyebilen bir “Orbitrap” analiz cihazından oluşuyor. Ancak teknolojinin bir uzay gemisinde başarılı bir şekilde çalışması için, 7.71 kiloya kadar küçültülmesi gerekiyordu. İlk olarak, araştırmacılar yalnızca ticari amaçlı bir sistemi küçülttüler, ardından sekiz yıl boyunca uzay yolculuğuna uygun bir sistem geliştirdiler.

Arevalo, “Onları ilaç, tıp ve proteomik endüstrilerinin laboratuvarlarında bulabilirsiniz. Uzayda verimli bir şekilde kullanılabilecek bir prototip yapmamız sekiz yılımızı aldı. Böylece önemli ölçüde daha küçüldü ama yine de ileri bilim için elverişli” dedi. Bu sistemin, karmaşık bileşiklerin gösterdiği gibi, uzaylı yaşamını tespit edip doğrulayabilmesi umuluyor.

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