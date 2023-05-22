NASA'dan 'yılan robot' keşfi. Uzaya gönderilecek

NASA dünyanın ilk 'yılan robotu'nu tanıttı. Sürünmesi sebebiyle yılan gibi olarak tanımlanan robot ilerleyen zamanlarda uzay aracı olarak kullanılıp; Satürn'ün uydusu Enceladus'a gönderilecek.

NASA'dan 'yılan robot' keşfi. Uzaya gönderilecek

NASA, bir süredir 'yılan şeklinde bir robot' üzerinde çalışıyordu.

Uzaya gönderilmesi ve uzayda keşif yapması planlanan yılan robota dair bazı görüntüler ortaya çıktı.

Jet İtki Laboratuvarı'nda dünyanın ilk yılan robotununun tasarladığı açıklandı.

Robotun deneyim görüntüleri NASA'nın YouTube hesabında paylaşıldı.

100 kilogram ağırlığında ve 4 metre uzunluğundaki robot, yılan gibi sürünerek hareket ediyor. Üretilen yılan robotu uzay aracı olarak kullanılacak.

Gökbilimcilere göre, bu tasarım diğer robotik cihazların ulaşamadığı bölgelere giderek yeni keşifler bile yapabilir. Üretildiği özelliklere göre birçok zorlu alanlarda kullanılabilir. Mağara ve buzul gibi alanları da keşfedebilir.

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