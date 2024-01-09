NASA’nın Ay’a gönderdiği uzay aracınsa sorun çıktı

Uzay robotları firması Astrobotic tarafından yapılan açıklamada, uzay aracının yer ekipleriyle başarılı bir temas kurduğu ve tahrik sistemini harekete geçirdiği fakat panellerini Güneş’e karşı doğru konumlandırmadığı belirtilerek, söz konusu teknik sorunun uzay aracının Ay'a yumuşak iniş yapma ihtimalini tehdit eden bir itme anormalliği olduğu düşünüldüğü ifade edildi.

PEREGRİNE, AY’A YUMUŞAK İNİŞ YAPAMAYABİLİR

Peregrine’nin Güneş'e doğru yeniden konumlandırılmasının sağlandığı fakat tahrik sistemindeki arızanın itici yakıtta kritik bir kayba neden olduğu aktarılan açıklamada, “Ekip, bu kaybı dengelemek için uğraşıyor ancak mevcut durum göz önüne alındığında elde edebileceğimiz verileri en üst düzeye çıkarmaya öncelik verdik. Şu anda hangi alternatif görev profillerinin mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz” denildi.

Peregrine’nin 23 Şubat'ta Ay yüzeyi hakkında veri toplamayı amaçlayan 20 faydalı yük ile Ay'a iniş yapması bekleniyor. ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yerel saatle 02.18’de Vulcan roketiyle başarılı şekilde fırlatılan Peregrine uzay aracı, NASA’nın 1972 yılından bu yana ilk Ay misyonu olma özelliğiyle büyük önem taşıyor.